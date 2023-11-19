Fatih'te 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Fatih'te bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın büyük panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daire küle döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinleri tahliye edildi.

Fatih'te 5 katlı binada korkutan yangın

İSTANBUL - Fatih'te 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan bir dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri büyük panik yaşarken, alev alev yanan daire adeta küle döndü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Sinekli Bahçe Arkası Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın dördüncü katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alev alev yanan yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı daire adeta küle döndü.

"Bu binada her zaman bu problemler mevcut"

Yangın hakkında konuşan esnaf Mehmet Lütfi Yıldırım, "Aksaray'da bu binada yabancı uyrukluların yaşadığı ve büyük ihtimalle fiş veya elektrikten dolayı çıkan bir yangındı. Bu binada her zaman bu problemler mevcut ve yaşanıyor" dedi.