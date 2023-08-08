Eyyam-ı Bahur sıcakları kaç derece? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitiyor 2023?

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EYYAMI BAHUR SICAKLARI KAÇ DERECE?

Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde termometreler 40 derecenin üstüne çıkarken, bugün itibarıyla Batı'da bunaltan sıcaklıklar yerini mevsim normallerine bıraktı. Sıcaktan bunalan vatandaşlara güzel haberi veren meteorolojik kaynaklar ise bu gece saatlerinde İstanbul ve çevre illerde etkili olacak yağışların 3 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

EYYAMI BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR 2023?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yağışların bu geceden itibaren etkili olacağını söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün Marmara ve Karadeniz'de yarından itibaren tüm yurtta Pazar gününe kadar sıcaklık ortalamaya dönecek. Aşırı sıcaklar terk etti Bu gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul Yalova Bursa çevreleri yağışlı. Yağışlar bu bölgelerde 3 gün yerel olarak devam edecek."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının azalacağının, Doğu'da ise artacağının altı çizildi. Yapılan değerlendirmelerde "Hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu'nun doğusu ile doğu ve güneydoğu bölgelerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

"ÜLKE GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK"

MGM verilerine göre günlük hava durumu raporu şu şekilde; "Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık