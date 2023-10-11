Eyüpsultan'da Müzik Aleti İmalathanesinde Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da müzik aletleri imalatı yapılan iş yerinde tüpte sıkışan gazın patlamasıyla yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Akasya Sokak'ta bulunan müzik aleti imalathanesinde çıktı. İddialara göre, ahşap müzik aletleri üretimi yapılan 2 katlı iş yerinde tüpte sıkışan gazın bir anda patlaması üzerine yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıdaki itfaiye ekibi, içerisinde kimyasal madde olduğu öğrenilen iş yerindeki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. İçerde bulunan tüpler patlama ihtimali üzerine dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri bir binanın çatısından yangın yerine müdahale ederken 2 eri dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik mücadelesiyle tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta müdahale edildi.

Yanan deponun yanındaki binada oturan Atilla Kaygu, "Müzik aletleri yapıyorlar, depo olarak kullanıyorlar. Ben dumana geldim. Bir şeye ihtiyacım vardı öyle fark ettim. Arkadaş bana dumanın bizim evden geldiğini söyledi. Bir geldim bizim apartmandan duman geliyor. 2. katta oturuyorum" dedi. - İSTANBUL