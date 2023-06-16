EYT'den emekli olan Murat Nehirtaş, ilk maaşını lokma tatlısı ikramıyla kutladı

Alanya'da yufkacılık yapan ve EYT'den emekli olan Murat Nehirtaş, ilk maaşını alır almaz hazırlattığı 500 kişilik lokma tatlısını halka dağıttı. Nehirtaş, EYT hakkı tanınmasına sevinçle karşıladı ve tüm EYT'lilere hayırlı bir emeklilik dönemi diledi.

Antalya'nı Alanya ilçesinde Eyt'den emekli 45 yaşındaki Murat Nehirtaş, ilk maaşını alır almaz vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

Alanya İlçesi'nde 1994 yılından bu tarafa yufkacılık yapan Murat Nehirtaş, (46), Eyt'den faydalanarak emekli oldu. İlk emekli maaşını alınca lokma tatlısı dağıtacağım diye dostları ve komşularına söz veren Nehirtaş, hazırlattığı 500 kişilik lokma tatlısını hayrına cuma namazı öncesinde halka dağıttı. Özel bir lokma tatlıcısı ile anlaşan ve işyerinin önüne tezgahı kurduran Murat Nehirtaş, yakın dostlarının haricinde yoldan geçen vatandaşlara da tatlı ikramında bulundu.

"Eğer bu yasa çıkmasaydı daha benim emekliliğime 13-14 yıl vardı"

16 Nisan itibariyle de emeklilik işlemlerinin onaylandığını anlatan Nehirtaş, "1994 yılında kardeşlerimle birlikte Alanya'da iş hayatına girmiştim. Geçen sürede kendi yufkacı dükkanımızı açtık ve kendi aile şirketimiz bünyesinde gece gündüz demeden çalıştık. Devletimiz bize EYT hakkı tanıyınca da dilekçemi verdim. Emekliliğimin onaylanmadan önce emekli olduğum taktirde ilk maaşla lokma tatlısı dağıtacağımı söylemiştim. İlk maaşımı alınca da hem sözümü yerine getirmek hem de hayır yapmak istedim. 500 kişilik lokma tatlısı hazırlattım. Lokma tezgahını da işyerimin önüne açtırdım. Gördüğünüz gibi dostlarım arkadaşlarım, komşularım ve yoldan geçenlere ikram ediyoruz. EYT ile ilgili çalışma yapanların hepsinden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Eğer bu yasa çıkmasaydı daha benim emekliliğime 13-14 yıl vardı. EYT hakkımızda şükür hakkımızı geri aldık. Allah'ım tüm EYT'li kardeşlerimize hayırlı bir emeklilik dönemi nasip etsin" dedi. - ANTALYA