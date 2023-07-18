Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 1 Milyon 600 Bin Genç Katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençler için hazırlanan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 2012 yılından bu yana 1 milyon 600 bin genç katıldı. Program kapsamında gençlere evlilik hayatıyla ilgili bilgiler veriliyor ve iletişim becerileri geliştiriliyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençler için hazırlanan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 2012 yılından bu yana 1 milyon 600 bin genç katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla 2012 yılında Evlilik Öncesi Eğitim Programı başlattı. Ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla hazırlanan eğitimlere bugüne kadar 1 milyon 600 bin genç katıldı. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışan eğitmen Tolunay Sandıkçıoğlu, programın hedefinin, gençlerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunmak olduğunu söyleyerek, "Bu program kapsamında bekar gençlerimizi hedef alıyoruz. Bakanlığımıza başvuran veya hizmet götürdüğümüz KYK yurtları, askeriye veya farklı kurum ve kuruluşlarda; evlenecek olan gençlerimize evlilik hayatı hakkında genel fikir sahibi olmaları için eğitim veriyoruz. Eğitimlerde; kendini tanıma, aktif iletişim kurma, aktif dinleme, sağlıklı iletişim, evlilik hukuku, evlilikte karşılaşabilecekleri sorunlar, çatışmalar nasıl önlenir, evlilikte stres unsurları nasıl azaltılır gibi konulara yer veriyoruz" dedi.