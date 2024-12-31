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Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

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Katıldığı programda Türkiye'yi terk edip Fransa'ya yerleştiğini belirten ünlü oyuncu Esra Değirmencioğlu, "Kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada hiçbir şey kalmadı" ifadelerine yer verdi.

Son olarak 'Siyah Kalp' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, katıldığı bir programda özel yaşamına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KAPATTIM TÜRKİYE'Yİ"

Türkiye'yi terk edip Fransa'ya yerleştiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Evet Fransa'ya yerleştim, kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada hiçbir şey kalmadı. Kapadokya'da kalıyorum. Bir tek oyuna geliyorum Ece'de kalıyorum" dedi.

Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

PRODÜKSİYON ŞİRKETİ KURDU

Fransa'daki yeni yaşamına dair ayrıntılar veren Dermancıoğlu, "Fransa'da şirket açtım, bir prodüksiyon. Elimde bir hikâye var, onu yapmak istiyorum. Para toplayacağız" ifadelerine yer verdi.

Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Esra Dermancıoğlu, özellikle 'Hudutsuz Sevda', 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kaderimin Oyunu' gibi projelerle adından söz ettirmişti.

Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (84)

Haber YorumlarıYasin Şenol:

İyi etmiş darısı diğerlerine defolup gidin

Yorum Beğen831
Yorum Beğenme104
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

en iyisini yapmis genclerin de kesinlikle turkiyede durmalarini tavsiye etmiyorum. bosuna hayatlari bir cemberde dönüyor

Yorum Beğen243
Yorum Beğenme591
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Haber YorumlarıSelçuk Demircigil:

Mümkünse tüm izlerini sil de git.

Yorum Beğen694
Yorum Beğenme69
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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

çok şükür bir mikroptan kurtulduk..

Yorum Beğen674
Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıErdal Adil:

kendi adıma sevindim..

Yorum Beğen414
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıOrhan Erdoğan:

fasulye de kendini nimetten zannediyor..... hesabı.

Yorum Beğen388
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıŞıvanştayger:

ülke için büyük kayıp !

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme248
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Haber YorumlarıCevizci Coşkun:

Ham unuzu da alın gidin!

Yorum Beğen330
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıMurat Celik:

filmler de oynamayın

Yorum Beğen275
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Serdar Ali Çelikler'in kadın versiyonu

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme25
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