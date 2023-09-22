Eskişehir'de Türk ve Ganalı çiftin düğününde dans şov

Eskişehir'de Esra Gürkan ve Gana asıllı Mcbee Sarpong dünya evine girerken, gelin Gürkan, eşinin Türk oyun havalarında kendisinden daha iyi dans ettiğini vurguladı.

Eskişehir Mahmudiyeli Esra Gürkan ile Gana asıllı Amerika Birleşik Devleti vatandaşı Mcbee Sarpong çifti geçtiğimiz gün düzenlenen törenle dünya evine girdi. Eskişehir'de bir düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine çiftin aileleri, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Gürkan ve Sarpong çifti düğün merasiminde dans ettikten sonra geleneksel Türk oyun havaları eşliğinde oyun oynadı. Yabancı damat Mcbee'nin oyun havalarına alışık görüntüsü eğlenceli anlara sahne olurken salondaki davetlilerden de büyük beğeni ve alkış aldı. Türkiye'ye özgü şarkıların ardından Esra ve Mcbee çifti, Ganalı vatandaşlarla birlikte Afrika'ya ait bestelere ayak uydurarak düğün eğlencesine devam etti.

"Benden daha iyi dans etti, buna çok şaşırdım"

Düğünde takı takma bölümünden önce düşüncelerini ifade eden gelin Esra Gürkan, eşiyle Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında tanıştığını söyledi. Eşinin Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'ye özgü oyun havalarını kendisinden daha iyi oynadığını belirterek, "Bir Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimde eşimle tanıştım. 15 Haziran'da orada nikahımızı yaptık. Kendisi Ganalı ama Amerika'da yaşıyor, orada asker olarak görev yapıyor. Ülkemize hem ziyaret hem düğün amaçlı geldi. Çok hoşlandığını söyledi. Belki ileride hep beraber burada yaşayabiliriz. Kendisi bizim danslarımıza inanılmaz şekilde ayak uydurdu. Hatta benden daha iyi dans etti, buna çok şaşırdım. Bir sonraki seferde biz de onların Afrika danslarını öğreneceğiz. 16 Ekim'de de Gana'da düğünümüz var" diye konuştu.

"Bir sonraki dansı öğreneceğim ve daha iyi olacağım"

Damat Mcbee Sarpong ise Türk danslarının figürlerinin çok hoşuna gittiğine değinerek duygularını, "Esra çok güzel biri. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Türk danslarını çok seviyorum. Özellikle yaptığım figürler. Bir sonraki dansı öğreneceğim ve daha iyi olacağım" şeklinde dile getirdi. - ESKİŞEHİR