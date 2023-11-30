Eskişehir'de Soğuk Havaya Rağmen Gondol Keyfi

Eskişehir'de azalan hava sıcaklıkları ve zaman zaman gözlenen yağışlar bile vatandaşların Porsuk Çayı'ndaki gondol keyfine engel olamadı. Hava sıcaklıklarının eksi derecede olması Porsuk Çayı'nda gezinti yapmayı isteyen vatandaşlara engel olmuyor. Devam eden gondol turlarını tercih eden vatandaşlar bu anları ise çektikleri fotoğraflarla hatıralarına ekledi. Gondol ile Porsuk Çayı üzerinde turlayan vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden Eskişehir'in ve Porsuk Nehri'nin tadını çıkardı.

Eskişehir'de azalan hava sıcaklıkları ve zaman zaman gözlenen yağışlar bile vatandaşların Porsuk Çayı'ndaki gondol keyfine engel olamadı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar inmesi günlük hayatta vatandaşların zorlanmasına neden oluyor. Vatandaşlar genellikle soğuk havalar nedeniyle kapalı alanları tercih ediyor. Havaların soğumasıyla özellikle akşam saatlerinden sonra sokaklar boşalıyor, hareketlilik azalıyor. Soğuk havaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise gondol keyfini tadını çıkarmayı sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecede olması Porsuk Çayı'nda gezinti yapmayı isteyen vatandaşlara engel olmuyor. Devam eden gondol turlarını tercih eden vatandaşlar bu anları ise çektikleri fotoğraflarla hatıralarına ekledi. Gondol ile Porsuk Çayı üzerinde turlayan vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden Eskişehir'in ve Porsuk Nehri'nin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR