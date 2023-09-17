Eskişehir'de Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Yapan Kadın Şoför Takdir Ediliyor

Eskişehir'de öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Aysun Yalçınkaya, haftanın 6 günü direksiyon başındaki mesaisini sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk annesi Yalçınkaya, cesareti ve yeteneğiyle çevresindekilerin takdirini topluyor. Öğrenciler tarafından sevilen Yalçınkaya, mesleğini sağlığı el verdikçe sürdürmek istediğini belirtiyor.

Eskişehir'de öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Aysun Yalçınkaya, haftanın 6 günü direksiyon başındaki mesaisini sürdürüyor.

Manisa'da 2009 yılında başladığı şoförlük mesleğini 3 yıldır memleketi Eskişehir'de sürdüren 45 yaşındaki Yalçınkaya, çalıştığı özel firmanın aracıyla çeşitli kurum ve okulların servisçiliğini yapıyor.

Her sabah saat 06.30'da Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki evinden çıkarak kontağı çeviren Yalçınkaya, 08.30'a kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (EOSB) 3 fabrikanın personelini iş yerlerine ulaştırıyor.

Gün içinde ihtiyaca göre öğrenci taşımacılığı da yapan Yalçınkaya, EOSB'ye bıraktığı yolcularını akşam saatlerinde yeniden evlerine götürüyor.

Saat 20.00'ye kadar araç kullanan, ardından evine giderek ertesi günün yemeğini hazırlayan Yalçınkaya, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

"Bir bakan bir daha bakıyor"

Evli ve 2 çocuk annesi Aysun Yalçınkaya, AA muhabirine, şoförlükte yeteneği dolayısıyla bu mesleğe adım attığını söyledi.

Cesaretli biri olduğunu anlatan Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Özgüvenim yüksek, kendime güveniyorum. Sadece ben değil, bütün kadınlarımız yapabilir. Tüm kadınlarımıza şoförlüğü öneriyorum. İnsanlar beni trafikte görünce şaşırıyor. Beni gören bir daha bakıyor ve takdir ediliyorum. EOSB'ye mavi ve beyaz yaka personel taşıyorum. Memur hatlarım da var. Memurlarım beni hep el üstünde tutuyor. Pazar günleri hariç sabahtan akşama kadar direksiyondayım. Öğrenci taşımacılığı da yapıyorum. Öğrenciler beni çok seviyor, başka şoför istemiyorlar. Hep 'Ablamız gelsin' diyorlar. Ben de onları çok seviyorum."

Tüm öğrencileri kendi çocukları gibi gördüğünü ifade eden Yalçınkaya, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

19 Mayıs Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Ünzile Demirtepe ve İlayda Yabaoğlu ise Yalçınkaya ile yolculuk yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.