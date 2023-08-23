Eskişehir'de çıkan orman yangını nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı

Eskişehir'de çıkan orman yangına müdahale devam ederken, Afyonkarahisar'ı Seyitgazi ilçesi üzerinden Eskişehir'e bağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında kalan ormanlık bölgede öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale sürüyor. Yangın dolayısıyla Afyonkarahisar'ı Eskişehir'e bağlayan karayolu İhsaniye ilçesine bağlı Demirli Köyü Kavşağı'ndan itibaren jandarma ekipleri tarafından tek yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Karayolunun yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açılacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR