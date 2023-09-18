Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları helva dağıtımıyla başladı

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahilik Haftası kapsamında helva dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Müftüsü Bekir Gerek ve oda başkanları katıldı.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 'Esnaf Bayramı' olarak da bilinen Ahilik Haftası çerçevesinde helva dağıtımı yaptı.

Saat 10.30'da Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. Ardından Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek eşliğinde dua okundu. Sonrasında ise Vali Yardımcısı Salih Altun ve oda başkanları tarafından helva dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile çok sayıda oda başkanı katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR