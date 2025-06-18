Esenyurt'ta Kalbi Duran Kedi İçin Motokurye İle Yarışan Kadın

Esenyurt'ta Kalbi Duran Kedi İçin Motokurye İle Yarışan Kadın
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Esenyurt'ta kalbi duran bir kediyi kurtarmak için yardım eden motokurye, zamanla yarıştı. Veterinerde yapılan kalp masajı başarılı olamayınca kedi hayatını kaybetti. Olay kask kamerasıyla kaydedildi.

ESENYURT'ta kalbi duran kedinin sahibine yardım eden kadın motokurye zamanla yarıştı.Kediyi en yakın veterinere götürerek yaşatmak için zamanla yarışan motokuryenin çabaları sonuç vermedi. Veterinerde dakikalarca kalp masajı yapılan kedi öldü. Kadın motokuryenin kediyi yaşatma çabası kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenyurt'taki Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.Sitede oturan kadın, kedisinin can çekiştiğini fark ederek müdahale edilmesi için veterinere götürdü. Veterinerin kapalı olması nedeniyle kediye müdahale edilemedi. Kedisi için hiçbirşey yapamayan kadın bu kez yol kenarında oturarak ağlamaya başladı.

KEDİSİ İÇİN DAKİKALARCA AĞLADI

Bu sırada caddeden geçen ve kadının ağladığını gören bir kaıdn motokurye yardım etmek istedi. Caddede duran motokuryeye "Yaşıyor mu. Ne olur en yakın veterine yetiştir" diyen kadın ise kedisini motokuryeye verdi. Kediyi motosikletine alan kadın motokurye "Ne olur kediye birşey olmasın" diyerek en yakın veterinere doğru yola çıktı. Kadın motokurye kalbi duran kediyi açık bulduğu bir veterinere dakikalar içinde yetiştirdi. Veterinerin "Nefes almıyor, kalbi durmuş" cevabı üzerine ise motokurye "Ben öldüğünü söyleyemem" diyerek ağlamaya başladı.

KALP MASAJI YAPTI

Veteriner kalbi duran kediye dakikalarca kalp masajı yaptı; ancak kalp masajına cevap vermeyen kedi yaşama döndürülemedi. Motokuryenin kediyi sahibinden alıp veterine götürmesi, veterinerin kediye müdahalesi, kadın morokuryenin kalbi duran kediyi kurtarma çabası kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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