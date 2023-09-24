Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 22 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
CAMLARI KIRDILAR
Horasan- Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.