Erzurum'da İtfaiye Teşkilatının 309. Yıl Dönümü Kutlandı

Erzurum'da İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 309'uncu yıl dönümü itfaiye ekiplerinin gösterileri ve tanıtımlarıyla kutlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri stantlar açarak gösteri yaptı ve ekipmanlarını tanıttı. Programda konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, itfaiye teşkilatının hizmetlerini anlattı ve personeline madalya takdim etti.

İtfaiye Haftası kutlamalarında tulumbacı sürprizi

ERZURUM - Erzurum'da İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 309'uncu yıl dönümü itfaiye ekiplerinin hazırladığı gösterilerle ve tanıtımlarla kutlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Havuzbaşı Kent Meydanında kutlama programı için stantlar açtı, gösteri yaptı ve ekipmanlarını tanıttı. Açılan stantların yanı sıra sergiledikleri tulumbacılar gösterisiyle davetlilerin ve vatandaşların ilgi odağı olan itfaiyeciler gösterilerinin sonunda tulumbacı duası ettiler.

"213 personel ve 65 araç ile hizmet veriyoruz"

Programda bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 309 yıl önce tulumbacılar olarak o dönemin şartlarına göre donatılan ve sadece yangınlara müdahale eden bu teşkilat, günümüzde gelişmiş araç, gereç ve modern teknolojiye sahip olduğunu belirterek, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesinde yer alan İtfaiye Daire Başkanlığımız, alanında yetkin ve eğitimli personellerle deprem, yangın, afet, sel baskını, trafik kazalarına müdahale ile su üstü ve su altı arama kurtarma faaliyetlerini yürütmektedir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Merkez İtfaiye Grup Amirliği ve İlçe İtfaiye İstasyonlarında toplamda 213 personel ve 65 araç ile Erzurum halkı ve bölgemize hizmet vermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak; kurum, kuruluş ve okullarda yangın önleme faaliyetleri çerçevesinde vermiş olduğumuz eğitimlerle de afet, yangın ve depremle mücadelede konusunda daha şuurlu bir toplum oluşturmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Erzurum ekibine "Devlet Üstün Fedakarlık Hizmet Madalyası"

10 yıl önce ilçelerdeki mevcut İtfaiye araçları ve binaları çok eski ve hizmet veremeyecek durumda olduğunu hatırlatan Başkan Sekmen, "Bütün ilçelerimize yeni araçlar aldık, yeni istasyonlar kurduk. Büyükşehir Belediyemize bağlı 411 mahallemize 970 yangın vanası ve yangın hidrandı kurduk. 57 Köyümüze yankın tankerleri monte ettik. İlçelerimizde 300 kişinin üzerinde gönüllü itfaiye ekipleri kurduk. Profesyonel ekiplerimiz tarafından kırsalda özellikle lojistik destek anlamında da eğitim ve materyal desteği sağladık. Erzurum İtfaiyesi olarak Bingöl, Elazığ, Van, Artvin, İzmir, Sinop, Antalya ve son olarak da Hatay gibi birçok ilde meydana gelen deprem, orman yangınları ve sel gibi her türlü doğal afete müdahale eden, alanında yetkin bir kadroya sahibiz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay İline ilk giden Erzurum İtfaiyesi ve ERAKUT ekibi olarak nice canlarımızı beton yığınlarının altından sağ salim çıkardık. Hatay ilindeki başarılı çalışmalarımızdan dolayı, Devlet Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Beyefendi tarafından arama ve kurtarma ekibimize "Devlet Üstün Fedakarlık Hizmet Madalyası" verildi. Huzurlarınızda gece gündüz demeden canla başla görev yapan itfaiye teşkilatımızın tüm kahramanlarını yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.

İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun yıldönümü vesilesiyle Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan programda itfaiyeciler halat il itfaiye merdiveninden iniş gösterisi yaptı. Mehter takımının ve tulumbacıların gösterisi ilgi odağı oldu. Başkan Sekmen itfaiye personeline 'Devlet Üstün Fedakarlık Hizmet Madalyası'nı ve beratını teslim etti. İtfaiye teşkilatı tarafından kullanılan araç ve gereçler gün boyunca vatandaşların ziyaretine sunulacak.