Erzurum'da düğünde mahsur kalan beyaz güvercinler itfaiye tarafından kurtarıldı

Erzurum'da düğünde gelin ve damadın uçurduğu beyaz güvercinler iki gün boyunca apartmanın üçüncü katında mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye personeli tarafından kurtarılan güvercinlerin imdatlarına yetişen ise Malatya'dan Erzurum'a gelen bir depremzedeydi.

Erzurum'da düğünde gelin ve damadın uçurduğu beyaz güvercinler iki gün boyunca apartmanın üçüncü katında bulunan bir evin camının önündeki boşlukta mahsur kaldı. Güvercinler, ihbar üzerine gelen itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Güvercinlerin imdatlarına yetişen ve kurtulmalarına vesile olan ise Malatya'dan Erzurum gelen bir depremzedeydi.

İki beyaz güvercin mahsur kaldı

Erzurum'da hafta sonu Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi civarında bir apartmanda düğün vardı. Saflığı, masumiyeti ve huzuru simgelediği için düğünlerde beyaz güvercin uçurmak, evlenen çiftler arasında son yıllarda sıkça görülen bir gelenek. Gelenek olduğu üzere Erzurum'daki bu düğünde de gelin ve damat evlerine girmeden önce birer beyaz güvercini gökyüzüne doğru özgür bıraktı. Ancak iddialara göre; güvercinler apartmanın üçüncü katındaki bir camın önündeki boşluğa girdi ve iki gün boyunca oradan çıkamadılar. Güvercinlerin cam arkasındaki haline acıyan bir depremzede 112'yi aradı ve yardım istedi. Güvercinlerin sıkışıp kaldığı ve halsiz düştüğü evin camının önündeki bölümü inceleyen itfaiye görevlileri, ev sakinlerinin de evlerinde olmadığını öğrendikten sonra operasyona başladı. Sepetli merdivenle güvercinleri sıkışıp kaldıkları yerden alan itfaiyeciler çevre sakinlerine derin bir nefes aldırdı. Bitkin, aç ve susuz kalan güvercinler, itfaiye personeli tarafından koruma altına alınarak ilgili birimlere teslim edilmek üzere araca konuldu.

Abdulkadir Altınsoy'un çabası sonuç verdi

Abdulkadir Altınsoy, 6 Şubat depremleri sonrası evinin yıkılması nedeniyle Malatya'dan gelip Erzurum'da bir apart dairesine yerleşti. Aylardır burada ikamet eden Abdulkadir Altınsoy, iki güvercini sıkışıp kaldıkları balkon kısmında fark edip, imdatlarına yetişti. Zamanla güvercinlerin uçup gideceklerini düşünen Altınsoy, ikinci günün sonunda güvercinlerin çaresiz bakışlarına dayanamadı ve 112'yi aradı. Bir süre sonra apartmanın önüne gelen ve kuşların mahsur kaldığı balkonda merdivenli sepet ile çıkarak onları kurtaran itfaiye personeli depremzede Abdulkadir Altınsoy'un da yüreğine su serpmiş oldu. İtfaiyecilere teşekkür eden Abdulkadir Altınsoy, "Allah devletimize zeval vermesin. Kuşların sesi çıkmadığı için dertlerini anlatamıyordular. Ama bunu hissettim ve yetkilileri arayarak yardım istedim. Onlar da sağ olsun geldi ve güvercinleri kurtardılar" dedi.

Olayın şahitlerinden Yavuz Karakaya da hafta sonu yapılan bir düğünde gelin damadın havaya attığı kuşların mahsur kalmasının kendilerini üzdüğünü ve itfaiyenin yaptığı başarılı kurtarma operasyonu ile özgürlüklerine kavuşmalarına sevindiklerini söyledi. - ERZURUM