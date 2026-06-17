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Erzurum'un Oltu ilçesinde 'baykuş kelebeği' görüldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde 'baykuş kelebeği' görüldü
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Genellikle Meksika ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşayan baykuş kelebeği, Erzurum'un Oltu ilçesinde bir çay bahçesinde görüldü. Kanatlarındaki desenlerle dikkat çeken kelebek, bölge halkının ilgisini topladı.

GENELLİKLE Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşadığı bilinen 'baykuş kelebeği' Erzurum'un Oltu ilçesinde görüldü. Bir çay bahçesinde masadaki saksıya konan kelebek, bölge halkının ilgisini çekti.

Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle dikkat çeken Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşayan Caligo cinsi kelebek türünün Erzurum'un Oltu ilçesinde sıkça görüldüğü belirtiliyor. İlk kez mayıs ayı sonlarında yağan yağmurun ardından bahçelerde görüntülenen baykuş kelebeği, son olarak da dün akşam Oltu ilçe merkezindeki çay bahçesinde bir masanın üzerindeki saksıda görüldü. Saksıya konan kelebek, bölge halkının da dikkatini çekti. Kanatlarındaki desenleriyle ilgi odağı olan kelebeği, çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi. Nevin Bora, "Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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