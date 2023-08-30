Erzincan'da sağanak sonrası meydana gelen taşkınlar nedeniyle temizlik çalışmaları tamamlandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşanan sağanak sonrası meydana gelen taşkınlar nedeniyle çamurla kaplanan yerlerde ekipler, temizlik çalışmalarını tamamladı. Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri çamurla kaplı alanları temizlemek için çalışma başlattı. Üzümlü Belediyesi Sebze ve Meyve Hali, çamurla kaplanan bazı okul bahçeleri ve yollar ekiplerce temizlendi. Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan Günebakan ve Çadırtepe köylerinin yolları da ulaşıma açıldı.