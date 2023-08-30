Ergene Belediye Başkanı umre ziyaretçilerini uğurladı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, umre ziyareti için kutsal topraklara giden vatandaşları uğurlama törenine katıldı. Saray'da ise yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, umre ziyareti için kutsal topraklara giden vatandaşları uğurlama törenine katıldı.

Velimeşe Mahallesi Merkez Camisi'nde umreye gidecek vatandaşlar için program düzenlendi.

Programa katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileğinde bulunarak, "Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti, inşallah gidemeyenlere de nasip eder. Kutsal topraklarda Rabbim herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gidip gelmeyi, ailelerinize kavuşmayı nasip etsin." diye konuştu.

Saray'da yol yapım çalışmaları

Saray Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Büyükyoncalı Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Caddesi birinci etapta kilit parke taşı çalışmasını geçtiğimiz aylarda tamamlayan ekiplerin, İstiklal Caddesi ikinci etapta yol ve kaldırım çalışmasına başladığını ifade eden Erkiş, hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde yapılan işlemlerin devam edeceğini kaydetti.

Çalışmalarda 6 bin metrekare kilit parke taşı döşendiğini dile getiren Erkiş, şunları kaydetti:

"Program dahilinde Büyükyoncalı'da yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi 2. etapta çift taraflı kaldırım ve yol kaldırma çalışması başlattı. Zemin düzenlemesinin ardından İstiklal Caddesi 2. etapta 5 bin 800 metrekare kilit parke taşı yol ve kaldırım çalışmasının 30 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor."