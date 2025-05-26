Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: Gençlere evlilik desteği sağlıyoruz

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Başkan Dinç, belediyenin hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle ilçedeki birçok vatandaşın yaşamına dokunduklarını söyledi.

"EMEKLİYE MARKET DESTEĞİ SUNUYORUZ"

Dinç, ekonomik zorluk yaşayan emekliler için "Emekli destek projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti. Proje kapsamında emeklilere market alışverişleri konusunda yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca Sakarya'da sadece Erenler Belediyesi'nin uyguladığı "Kantin Kart Projesi" ile 1500 öğrenciye destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"EVLENMEK İSTEYEN GENÇLERE BEYAZ EŞYADAN İŞE KADAR DESTEK VERİYORUZ"

Gençlerin evlenirken yaşadığı maddi sıkıntıları çözmek adına başlatılan "Ben de yuva kurmak istiyorum" projesine dikkat çeken Dinç, "Düğün salonu ücretsiz oluyor, beyaz eşyasını ve mobilyasını biz karşılıyoruz, hatta iş imkanı da sunuyoruz" dedi.

"ERENLER'E MODERN DİŞ HASTANESİ VE KÜTÜPHANE KAZANDIRDIK"

Erenler'e modern bir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi kazandırmak üzere olduklarını ifade eden Dinç, şehrin en büyük kütüphanesinin de Erenler'de açıldığını vurguladı. Ayrıca 67 çölyak hastası aileye glütensiz gıda temin ettiklerini ve sokak hayvanları için geçici barınma merkezleri oluşturduklarını da belirtti.