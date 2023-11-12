Erdek'te çıkan yangınlar söndürüldü
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Zeytinli ve Ocaklar mahallelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlarda can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Erdek'te elektrik kontağı 2 farklı noktada yangına sebep oldu
BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde Zeytinli ve Ocaklar mahallelerinde çıkan yangınlar söndürüldü.
Erdek Zeytinli mahallesi Arif Kalıpsızoğlu caddesinde Mert Süzen'e ait cafe barda elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Erdek Ocaklar mahallesi Zübeyde Hanım caddesinde Neriman Uslucan'a ait iki katlı villada bulaşık makinesi kablosunun elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle söndürüldü.
Çıkan yangınlar da can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.