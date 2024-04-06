Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı seçildikten sonra ilk kez tiyatro sahnesine çıktı

Yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Uzun yıllar tiyatro, sinema ve dizilerde rol alan Beşikçioğlu, bu kez sahneye belediye başkanı kimliğiyle çıktı. Belediye başkanı olduktan sonra da oyunculuğu bırakmayacağını ifade eden Beşikçioğlu, "Sanat hiçbir zaman bırakılamaz, nefes almak gibidir. Sanat sosyal bir eğitimdir, kültürel bir eğitimdir' dedi.

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 56.62 oy oranı ile Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi'nde Acting oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra artık belediye başkanı sıfatını da taşıyor.

"SANAT HİÇBİR ZAMAN BIRAKILAMAZ"

Sahnede görüntülenen Beşikçioğlu, belediye başkanı olduktan sonra da oyunculuğu bırakmayacağını belirterek "Sanat hiçbir zaman bırakılamaz nefes almak gibidir. Nefes almayı bırakamazsın. Sanatta böyle bir şey. Sanat sosyal bir eğitimdir, kültürel bir eğitimdir. Bunların hiç birisi bırakılamaz" dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞİN ETKİSİ MİTİNGLERDE BULUNAMAZ"

Adaylığı döneminde sanatçı kimliği nedeniyle çok eleştiri geldiğini hatırlatan Beşikçioğlu, "Part time belediyecilik mi yapılacak? Öyle bir şey yok. Dün geldiniz seyrettiniz efendim bir saatlik bir süreç. Bir saat seyircilerimizle buluşuyoruz. Ve onlarla yaşadığımız o empati durumunu siz de gördünüz. Bunun üzerinde istediğiniz kadar miting yapın, istediğiniz kadar vatandaşınızla toplanın yarattığı bu empatik vaziyetin hiçbir şekilde karşılığı oralarda bulunamaz. Bunun duygusal birlikteliği çok daha fazla daha kalıcı daha yarınlara taşıyıcı bir yapısı vardır. Hobi olarak sanatım devam edecektir" diye konuştu.