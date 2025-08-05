Epilepsi Hastası Bahrican Tokay Evinde Ölü Bulundu

Epilepsi Hastası Bahrican Tokay Evinde Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, epilepsi hastası 22 yaşındaki Bahrican Tokay, evinde hareketsiz olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tokay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde epilepsi hastası Bahrican Tokay (22) evinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Ali Uçar Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde meydana geldi. Epilepsi hastası Bahrican Tokay yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Tokay'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bahrican Tokay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Tokay'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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