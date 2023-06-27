Bandırma Belediyesi'nin insan odaklı projelerinden biri olan Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Kamp, özel bireylerin uygun şatlarda tatillerini yapabilmeleri için en ince ayrıntısına kadar düşünülen, denize sıfır bir yaşam alanı konumunda.

Engelsiz Yaşam Kampı, Bandırma'da misafirlerini ağırlıyor

BALIKESİR - Bandırma Belediyesi'nin insan odaklı projelerinden biri olan Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un adaylığı sürecinde sözünü verdiği vaatleri arasında bulunan ve doğrudan dezavantajlı bireylere yönelik tasarlanan, "Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı" kısa sürede tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. Özel bireylerin uygun şatlarda tatillerini yapabilmeleri için en ince ayrıntısına kadar düşünülen, denize sıfır bir yaşam alanı konumundaki "Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı" hizmete girdikten bir yıl sonra açılış töreniyle taçlandırıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun yaptı. Engelsiz Yaşam Kampı'nın örnek gösterilen bir proje olduğunun altını çizen Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Engelsiz bir yaşam alanı oluşturmak için meclis üyelerimiz ile 2019'da buranın imarı için çalışmalar gerçekleştirdik. Özel bireylerimizin rahat şekilde konaklayabilecekleri alanları inşa ettik. Hemen akabinde Bandırma'da faaliyet gösteren özel bireylerimizin dernekleri ile görüşerek üye listelerini istedik. Derneklere üye ne kadar özel bireyimiz varsa hepsine, 2 refakatçi eşliğinde 3'er gün olmak üzere, bungalov evlerde konaklama imkanı sunduk. Denize rahat girebilmeleri için kıyıda bir platform oluşturduk. Platform üzerinden rahatça denize girebilmelerini sağladık. Restoranımızdan, rekreasyon alanlarımıza kadar özel bireylerimiz için her ayrıntıyı düşündük. Yaz boyunca konaklamaya dair bütün ihtiyaçlar Bandırma Belediyesi tarafından karşılandı" dedi.

Malta Parkı ve Yaşam Alanı Projesi'ni hatırlatarak sözlerine devam eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, projenin bölgenin en büyük projelerinden biri olduğunu ve önümüzdeki Ocak Ayı'na kadar yetiştirilmeyi planladıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Önümüzdeki 8 aylık süreçte söz verdiğimiz bütün projelerimizin açılışları gerçekleştireceğiz. 2019'da seçim beyannamemizde vadettiğimiz projelerin yüzde 80'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz," sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Daha sonra, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin konuşmasını gerçekleştirdi. Milletvekili Ensar Aytekin, "Yapılan bir hizmeti, bir yatırımı, ortaya çıkartılan bir eseri önemli kılan şey onun maliyeti değil yapılan projenin kime ve neye hizmet ettiğidir. Bu güzel tesisin bölgemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum," ifadesinde bulundu.

Konuşmalar ardından alkışlar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleştirildi ve akabinde Engelsiz Yaşam Kampı'nda kalacak özel bireyler için protokol üyeleri tarafından temsili kura çekimi yapıldı. Tören, Bandırma Belediyesi işaret dili kursu öğrencilerinin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini işaret dili ile sunmaları ile devam etti, ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Özel bireylerin çeşitli gösterileriyle göz dolduran açılış töreni, Engelsiz Yaşam Kampı'nın gezilmesi ile noktalandı.

Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı, 10 adet bungalov ve kullanım alanları, restoran ve kafe alanı, plaj ve sahil donatılarıyla geçen sene olduğu gibi bu sene de misafirlerini ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl 203 özel birey iki refakatçisi eşliğinde tamamen ücretsiz olarak misafir edilmişti.