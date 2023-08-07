Engelli Çiftin Motosikleti Çalındı: 'Elimiz, Ayağımız Gibiydi'

Seher Malak (46) çiftinin kullandığı motosiklet, evlerinin önünden çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Engelli çift, motosikletlerinin geri getirilmesini veya bulunmasını istiyor.

Seher Malak (46) çiftinin kullandığı motosiklet, evlerinin önünden çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Olaydan sonra evden çıkamaz hale geldiğini söyleyen Faruk Malak, "Tüm işlerimizi o motosikletle hallediyorum. İşe, alışverişe, kızımı gezmeye götürüyordum. Ama şimdi bir şey yapamıyorum. Motosiklet elimiz, ayağımız gibiydi. Evden çıkamayacak duruma geldik. Motosikletimizin geri getirilmesini veya bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 4 Ağustos gecesi Beyazlar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındayken çocuk felci geçiren, engelli çağrı merkezi çalışanı Faruk Malak, 3 ay önce 35 bin TL kredi çekerek aldığı 3 tekerlekli motosikletini evinin önüne park ederek kilitledi. Kimliği belirsiz 2 kişi, gece saatlerinde geldikleri evin önündeki motosikleti kilidini kırarak çaldı. Malak, sabah komşularının haber vermesi üzerine motosikletinin yerinde olmadığını görünce, durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.

Hırsızlık anı, hem güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz 2 şüphelinin motosikletle gelip, Faruk Malak'ın motosikletinin kilidini kırdığı ve bir halat ile çekerek götürdüğü görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.