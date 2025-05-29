Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tv100 ekranlarında olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tv100 ekranlarında olacak
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Tv100'deki özel röportajda bu akşam Kübra Par, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ağırlıyor. Bayraktar'ın, enerji sektöründeki son atılımları ve hayata geçirilen projeleri hakkında bilgi vereceği program, akşam 18.00'de yayınlanacak.

Tv100 Özel Röportaj'da bu akşam Kübra Par, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı konuk ediyor.

•Karadeniz'de yerli doğalgaz üretimini artıracak yüzer platform Osman Gazi'nin özellikleri nelerdir?

•Enerji alanında hangi atılımlar yapılıyor, hangi projeler hayata geçiriliyor?

•Yeni bulunan petrol rezervleri ekonomiye nasıl katkı sağlayacak?

• Enerji alanındaki tüm bu gelişmeler vatandaşa nasıl etki edecek; elektrik ve doğalgaz fiyatları ne olacak?

•Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri Türkiye'yi etkiler mi?

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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