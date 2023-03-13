En güzel Tıp Bayramı mesajları! 2023 Tıp Bayramı kutlama sözleri!

Tıp Bayramı, her sene 14 Mart'ta kutlanır ve Tıp çalışanlarının ödüllendirildiği anma ve kutlama günüdür. İlk Tıp Bayramı İşgal altında yapılan ilk kutlama gelenekleşmiştir. Sağlık sektöründe çalışan tanıdıklarınızı Tıp Bayramı mesajları ile biraz olsun sevindirebilirsiniz. İşte Tıp Bayramı mesajları ve Tıp Bayramı tarihçesi...

14 Mart Tıp Bayramı, sağlığımız için gece gündüz çalışan tüm tıp emekçilerine kutlu olsun. Her sene 14 Mart'ta kutlanan Tıp Bayramı, Türkiye'de ilk olarak 1919 yılında ve İstanbul'un işgal altında olduğu bir zamanda yapılmıştır. Haberimizde hazırladığımız en güzel Tıp Bayramı mesajları ile sağlık sektöründe çalışan tanıdıklarınıza gönderip onları mutlu edebilir ve bu önemli günlerini kutlayabilirsiniz. İşte Tıp Bayramı tarihi ve 14 Mart Tıp Bayramı mesajları...

TIP BAYRAMI NEDİR?

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

TIP BAYRAMI'NIN ORTAYA ÇIKIŞI

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

GÜNÜMÜZDE TIP BAYRAMI

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

EN GÜZEL TIP BAYRAMI MESAJLARI

Başkalarının dertleri ile dertlenen, kişisel işlerini mesleki ve toplumsal sorunların hep bir adım gerisinde tutan, 14 Mart'ta bu vatan için mezun veremeyip canlarını veren tıbbiyelileri de unutmayan tüm sağlıkçılarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen, "ÖNCE İNSAN" ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin bayramını kutlar, mutluluklar dilerim.

14 Mart şehadetlerin işgale direnişin tıbbiyelinin gerçek bayramıdır. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimi yüzdürdüğüm. Benim ömrümde sevdiklerim vardır. Hayatımın kurtulmasına vesile olan doktorlarım gibi… Tüm sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmadığı günlerin tez zamanda gelmesi dileğiyle… 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman) Tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.

Tıp, bir belirsizlik bilimi ve bir olasılık sanatıdır. William Osler

Tıp sadece bir bilim değildir; aynı zamanda bir sanattır.

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.İyi ki varsınız.

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

"Beni Türk hekimlerine emanet edin." M. Kemal ATATÜRK

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.İyi ki varsınız.

Bir doktor gören bir göz ve hastalıkları tedavi etme yetisiyle donatılmıştır. Kötü anlarımızda bize umut veren odur. Tıp Bayramınız en samimi duygularımla tebrik ederim.

Bütün günlerinizin benim bütün günlerimi yaptığınız gibi harika olmasını dilerim. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Tıp Bayramı'nda her zaman yanımızda olduğunuz, sıkıntılarımızı çözdüğünüz ve bize mutluluk verdiğiniz için size minnettarlığımı ifade ediyorum. Gününüz kutlu olsun.

Herkes doktorlarına teşekkür etme fırsatı yakalayamayabilir. Bugün beni sizinle karşılaştıran Rabbime şükrediyorum. Benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Sizin ellerinizdeyken o kadar kendimden emin ve güvende hissediyorum ki… Siz benim için her zaman bir kurtarıcı oldunuz. Bu özel gününüzü tüm kalbimle tebrik ederim.

Bir doktordan daha fazlası olduğunuz için size teşekkür ederim. Bir doktor, bir danışman ve bir rehber… Size o kadar şey borçluyum ki… Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Hayatıma bir umut olarak girdiniz. Daha sağlıklı bir gelecek için bir umut… Ve eminim sizin tedavinizle, bir gün ben de sağlıklı bir insan olacağım. Bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Her şeyin başı sağlıktır. Tıp bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.