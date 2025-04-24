Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım

Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emma Willis, kalbinde doğuştan gelen deliğin tespit edilmesinin ardından kapalı kalp ameliyatı geçirdiğini açıkladı. "48 yıl boyunca hiç fark etmedim" diyen sunucu, sosyal medya paylaşımıyla hem doktorlara hem de eşine teşekkür etti.

Ünlü televizyon sunucusu Emma Willis, kalbinde doğuştan gelen bir delik tespit edilmesinin ardından geçirdiği kapalı kalp ameliyatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı. 49 yaşındaki sunucu, ameliyatın ardından kendisine binlerce destek mesajı geldiğini söyledi.

Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım

Willis, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda kalbinde bir delik bulunduğunu ve birkaç hafta önce Londra'daki Royal Brompton Hastanesi'nde kapalı kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Eşi, Busted grubunun solisti Matt Willis'in, ameliyat sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığını vurgulayan sunucu, Instagram paylaşımında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

"48 SENE HABERSİZ YAŞADIM"

Emma paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Royal Brompton Hastanesi ekibine ilgileri ve destekleri için kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Birkaç hafta önce kapalı kalp ameliyatı geçirdim. Bunu yazmak bile çok garip hissettiriyor, yüksek sesle söylemekse daha da tuhaf. Geçen yıl başlayan tetkiklerden tanıya ve ameliyata kadar inanılmaz bir süreçti." Kalbindeki deliğin doğuştan olduğunu yeni öğrendiğini belirten Willis, "48 yıl boyunca bu durumdan tamamen habersizdim. Vücudumuzda neler olup bittiğini hiç bilmemek gerçekten akıl almaz. Modern tıp ve her gün hayat kurtaran eller gerçekten mucizevi" dedi.

Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.