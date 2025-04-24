Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım

Ünlü televizyon sunucusu Emma Willis, kalbinde doğuştan gelen bir delik tespit edilmesinin ardından geçirdiği kapalı kalp ameliyatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı. 49 yaşındaki sunucu, ameliyatın ardından kendisine binlerce destek mesajı geldiğini söyledi.

Willis, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda kalbinde bir delik bulunduğunu ve birkaç hafta önce Londra'daki Royal Brompton Hastanesi'nde kapalı kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Eşi, Busted grubunun solisti Matt Willis'in, ameliyat sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığını vurgulayan sunucu, Instagram paylaşımında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

"48 SENE HABERSİZ YAŞADIM"

Emma paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Royal Brompton Hastanesi ekibine ilgileri ve destekleri için kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Birkaç hafta önce kapalı kalp ameliyatı geçirdim. Bunu yazmak bile çok garip hissettiriyor, yüksek sesle söylemekse daha da tuhaf. Geçen yıl başlayan tetkiklerden tanıya ve ameliyata kadar inanılmaz bir süreçti." Kalbindeki deliğin doğuştan olduğunu yeni öğrendiğini belirten Willis, "48 yıl boyunca bu durumdan tamamen habersizdim. Vücudumuzda neler olup bittiğini hiç bilmemek gerçekten akıl almaz. Modern tıp ve her gün hayat kurtaran eller gerçekten mucizevi" dedi.