Eminönü'nde Denize Düşen İETT Otobüsü Çıkarıldı, Şoför Gözaltında

Eminönü'nde park halinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayan ve denize düşen İETT otobüsü 6 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Fatih Eminönü'nde sabah saatlerinde park halindeki İETT otobüsü kaymış, denize düşmüştü. Otobüsün denize düşme sebebi henüz belli olmazken dibe batan otobüsü kurtarma çalışmaları 6 saat sonunda tamamlandı. Büyük vinçlerin ve dalgıçların yardımıyla otobüs denizden çıkarıldı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam