Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde bağışlarıyla dayanışma örneği sergiledi. Emine Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla yurt dışı için 7 hisse kurban bağışı yaptı (36.750 TL), Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye Diyanet Vakfı'na 27 bin TL bağışta bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türk Kızılay aracılığıyla yurt dışı için 7 hisse kurban bağışında bulundu. Kızılay'ın belirlediği yurt dışı hisse fiyatına göre yapılan bağışın toplam tutarı 36 bin 750 TL olarak açıklandı.

Emine Erdoğan'ın yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

EŞİNİ GERİDE BIRAKTI

Emine Erdoğan yaptığı bu bağışla eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptığı 27 bin TL'lik bağışı geride bıraktı. Böylece Erdoğan çiftinin toplam kurban bağışı 63 bin 750 TL'ye ulaşmış oldu.

Emine Erdoğan'ın yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Erdoğan çifti, yaptıkları bağışlarla bayramın sadece bir tatil değil, paylaşmanın, şefkatin ve insanlık değerlerinin pekiştiği bir zaman dilimi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kurban bağışları, maddi değerinin ötesinde; birlik, beraberlik ve vicdani sorumluluğun sembolü olarak öne çıkıyor.

İşte Kızılay'ın yaptığı paylaşım;

Emine Erdoğan'ın yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Sanki ceplerinden yapıyorlar

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Emine hanım bağış parasını nereden almış:))

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıKim kimee:

itibarini yitiren diyanet ve kizilayi ayaga kaldirma cabalar

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Miktarını da yazmışsınız.Ben istemiyom haramlı para.Helalinden verene hamdolsun.Müslümanları ne hale dü?ürdüler,yaziklar olsun.

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıNoMoneyYesCry:

...............:)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
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