Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü

Hayvancılık sağlayarak geçimini sağlayan bir babanın elindeki imkanları kullanarak, "Prenses olmak istiyorum" diyen kızı için yaptıkları büyük takdir topladı.

"BABA YÜREĞİ İŞTE"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan babanın görüntülerini izleyenler "Baba yüreği işte", "Hep böyle saf, temiz ve iyi kalın", "Kalbi temiz erkek çok sever bunu bilin" şeklinde yorumlar yaptı.