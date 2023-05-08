Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yalnız yaşayan Ali Haydar Çakın evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından ihbar edilen jandarma ekipleri, evde hareketsiz halde yatan Çakın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Ali Haydar Çakın (61), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Karakoçan ilçesi Okçular Köyü Dolan Mezrası'nda Evinde yalnız yaşayan Ali Haydar Çakın'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekibi, girdikleri evde Çakın'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakın'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.