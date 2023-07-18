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Elazığ'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yaşam Haberleri

Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Ahmet Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

- Elazığ'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Aktaş'tan (60), haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile pencereden eve girdi. İçeri giren ekipler, 60 yaşındaki adamın yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinden sonra netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yaşam

Ahmet Aktaş Elazığ Yaşam Haberler

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