Ekmek yaparken, adeta kendileri de pişiyor... Fırıncıların zor mesaisi

TUNCELİ Tunceli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fırıncılar zor şartlarda çalışıyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı sıcaklık, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de etkili oluyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyreden ilçede taş ocaklı fırınlarda sıcaklık 5 katına çıkıyor. Fırıncılar sıcağı daha az hissetmek için zaman zaman ya kıyafetlerini ıslatıyor yada elini, yüzünü soğuk su ile yıkayarak serinlemeye çalışıyor. Ter içerisinde kalan fırıncılar, adeta ekmek gibi pişiyor.

Sıcağa karşı direnerek ekmek üretmeye devam ettikleriniz aktaran taş ocaklı fırın ustası Hasan Saran, "İşimiz mevsimin şartlarına göre çok zor. Mevsim itibariyle dışarısı çok sıcak, fırın ise iki katı kadar daha sıcak. Mesleğimiz bu ve mecburuz. Burada bir hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi elimizden geldiği kadar memnun etmeye, ekmeksiz bırakmamaya çalışıyoruz. Tüm mevsimsel zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sıcaktan bir nebzede olsa korunmak için üzerimize zaman zaman ıslatıyoruz. Elimizi yüzümüzü soğuk suyla yıkıyoruz. Serinlemeye çalışıyoruz. Hamura yada ekmeğe zarar verir diye mecburen fırında her hangi bir serinletme aracı kullanmıyoruz. Mecbur doğal olarak sıcağa karşı direniyoruz" dedi.

Yaz sıcaklarından etkilendiklerini belirten fırın işletmecisi Dursun Özdeş, "Havalar mevsim itibariyle çok sıcak. Bu sıcak havalara rağmen çalışmayı sürdürüyoruz. İşimizin başındayız. Ocağa yakın çalışan ustalarımız sıcaktan daha çok etkileniyor. Gördüğünüz üzere ustalarımızın vücudundaki ter kıyafetten dışarı sızmış. Biz buna mecburuz. Vatandaşa hizmet için buradayız. Bazen çok bunaldığımız, sıcaktan çok daraldığımız oluyor ama yapacağımız bir şey yok. Zaman zaman kıyafet değiştirip işimize zor şartlara rağmen devam ediyoruz" diye konuştu. Sıcaklar karşısında çaresiz kaldıklarını ifade eden fırın işletmecisi Sakine Polat, "Ben Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde fırın işletiyorum. Dışarısı çok sıcak ama fırın daha bir sıcak. Serinleme durumumuz da yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

Taş ocaklı fırın ustası Uğur Ayaz ise "Yaz mevsiminin en zor mesleği fırıncılık. Gördüğünüz gibi havalar çok sıcak. Kıyafetinden de ne kadar zorluk çektiğim anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.