Eğlence treni arızalandı: Saatlerce baş aşağı mahsur kaldılar

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir festival alanındaki eğlence treninin arızalanması nedeniyle, 8 kişi saatlerce baş aşağı mahsur kaldı. Trenin dönüş sırasında arızalanması nedeniyle 8 kişi baş aşağı şekilde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları vinçle indirdi. Kurtarma operasyonu yaklaşık 4 saat sürdü. Eğlence treninin inceleme ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar kapatılmasına karar verildi.