Edremit'te Yağış Nedeniyle Sular Altında Kalanlar Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağışta sular altında kalan insanlar kurtarıldı. Lodos fırtınası ve sağanak yağış derelerde taşkınlara neden oldu ve birçok ev sular altında kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, insanları yangın merdiveni, itfaiye erlerinin sırtında ve sandalye ile kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağışta sular altında kalan insanlar kimi yerde itfaiye merdiveniyle, kimi yerde itfaiye erlerinin sırtında, kimi yerde ise sandalye ile taşınarak kurtarıldı.

Edremit'te gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış derelerde taşkınlara neden olurken, tahribatı çok ağır oldu. Çok sayıda apartmanın da bodrum ve birinci katları sular altında kaldı.

Sular altında kalan dairelerde oturan kişilerin ve hastaların yardımına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri koştu. Kimi yangın merdiveni, kimi itfaiye erlerinin sırtında, kimi sedye ve sandalye ile vatandaşlar sular altında kaldıkları evlerinden çıkartıldı. Sular altında kalan onlarca apartmanda ise suların tahliye işlemleri sürüyor. - BALIKESİR