Edirne İl Özel İdaresi, Sultaniçe köyü sahil yolunda asfalt çalışması başlattı

Edirne İl Özel İdaresi, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahil yolunda asfalt çalışması başlattı. İpsala Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili yaptığı yazılı açıklamada yol yapım çalışmalarına başlandığını belirtti. Edirne Belediyesi tarafından çocuklara yönelik müzik kursu verilecek.