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Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kavacık köyü yakınlarındaki fabrikada bulunan ayçiçeği silosundan duman çıktığını fark eden işçiler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, silonun alt kısmından müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.