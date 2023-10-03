Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kavacık köyü yakınlarındaki fabrikada bulunan ayçiçeği silosundan duman çıktığını fark eden işçiler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, silonun alt kısmından müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kavacık köyü yakınlarındaki fabrikanın ayçiçeğinin depolandığı silodan duman çıktığını gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri silonun alt kısmından bir bölüm açarak alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.