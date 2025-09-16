Haberler

Edirne'de Tunca Nehri'nde Temizlik Çalışmaları Başladı

Edirne'de Tunca Nehri'nde Temizlik Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurak yaz ayları nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri, Edirne'de Devlet Su İşleri ekipleri tarafından temizleniyor. Yerel halk, nehrin kötü görüntüsünden rahatsız olduğunu belirterek, temizlik çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor.

EDİRNE'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, kurak geçen yaz ayıyla birlikte debisi düşen Tunca Nehri'nde, kepçe ve kamyonlarla yatak temizliği gerçekleştirildi.

Kentte yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde akışı duran ve debisi 2 metreküp/saniyeye kadar düşen Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde kum adacıkları oluştu. Nehrin Tunca Köprüsü kesiminde ise yüzeyi otlarla kaplandı. Yaz mevsiminin sona ermesiyle DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin kent merkezinden geçtiği noktada yatak temizliğine başladı. Kepçe ve kamyonlarla, nehre adını veren köprü civarında otlar ve dal parçaları temizlendi.

'MİSAFİRLER DE BU GÖRÜNTÜYÜ BEĞENMİYORDU'

Bölgede yaşayan Ahmet Akyüz, nehirdeki görüntünün kendilerini de sürekli rahatsız ettiğini belirterek, "Nehirde gerçekten çok kötü bir görünüm vardı. Ot ve çöplerle kaplanmıştı ve gelen misafirler de bu görüntüyü beğenmiyordu. Bu yaz çok kurak geçti, aslında bunun asıl sebebi bu. Neredeyse hiç yağmur yağmadı, dolayısıyla bu görüntü oluştu" dedi.

Gezmek için Edirne'ye gelen Burak Öztürk de nehrin bir an önce eski temiz görüntüsüne kavuşması gerektiğini ifade ederek, "Ben İstanbul'dan geliyorum. Daha önceleri de geldiğimde bu görüntüyle karşılaşıyordum. Aslında geç bile kalındı bu temizlik konusunda. Geç de olsa başlaması güzel. Çünkü burası bir kültür ve turizm şehri. Sadece burası değil, temizlenebilecek diğer alanlar da var. İnşallah bu kötü görüntü tamamen ortadan kalkar" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Kamil Öztürk de temizlik çalışmalarıyla nehrin güzel görüntüye kavuşacağını dile getirerek, "Sadece nehir değil, köprü üzerinde de yapılan tahribatlar var ama nehrin temizlenmesi güzel. Çünkü çok kötü bir görüntü vardı. Umarım daha güzel bir görüntüye kavuşur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor

İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.