Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri Hizmete Açıldı

Edirne Belediyesi'nin 60 yıl aradan sonraki ilk sosyal tesisi Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri, Cumhuriyet'in 100. yılında Edirnelilerin hizmetine sunuldu. Meriç Nehri kenarındaki Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesislerini, Edirnelilerin hizmetine kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tesisin haftanın 6 günü Edirnelilere ve Edirne'ye gelen misafirlere hizmet vereceğini söyledi.

Daha önce Villa Restoran olarak bilinen ve mülkiyeti Edirne Belediyesine ait olan taşınmazın modernizasyonu gerçekleştirilerek, Edirnelilerin hizmetine sunuldu. Restoran ve kafe olarak hizmet verecek olan Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nin açılışı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Meriç Sosyal Tesisleri'nin açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çok uzun bir aradan sonra, yaklaşık 60 yıllık bir aradan sonra Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'ni tekrar yaşama geçirmekten son derece mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1937 yılında Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi'nin ortaklaşa bu tesisi yaptığını ve tesisin isminin de Edirne Gazino ve Dans Sarayı olduğunu belirten Gürkan, "Tabi o yılların kültürel yapısıyla burada özellikle hafta sonları çeşitli etkinlikler, yemekler, danslar yapılırdı. Bu arada da bu işletme birçok kez el değiştirir. Zaman zaman kapalı kaldı ama Edirne'nin bir anlamda boğazı olan Meriç nehri kenarındaki bu kıymetli işletmenin değeri hiçbir zaman azalmadı" diye konuştu.

Söz konusu tesisi 1988 yılından itibaren Edirne'nin kıymetli değerlerinden Şaban Alabaş'ın işletmeye başladığını belirten Gürkan, kentin hafızasında Villa Restoran olarak yer alan tesisin Şaban Alabaş ile çok başarılı işlere imza attığını söyledi. Şaban Alagöz ile yaptıkları görüşme neticesinde bu tesisin işletmesini belediye olarak geri aldıklarını belirten Gürkan, "Küçük bir düzenleme yaparak, burasını Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri olarak, hizmete açıyoruz. Tüm Edirnelilerin hizmetinde olacak. Tabi bu tür kamu kurumu sosyal tesislerin, şehirdeki diğer esnaf sosyal tesislerin dengesini de koruması gerekiyor. En çok dikkat edeceğimiz hususlardan birisi de vergi veren, kira veren, işçi istihdam eden işletmelere ekonomik olarak zarar vermemesi olacak. Fiyat, kalite dengesini koruyacağız. Burada düğün, nişan gibi etkinlikler olmayacak. Burası pazartesi günleri hariç, haftanın 6 günü Edirnelilere ve Edirne'ye gelen misafirlerimize hizmet verecek. Burada nakit para geçerli olmayacak. Ödemeler kredi kartı ile alacak" dedi.