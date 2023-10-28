Edirne Belediyesi İşçileri Cumhuriyetin 100. Yılını Yapraklarla Kutladı

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan belediye işçileri, dökülen yapraklarla '100' rakamı ile ay ve yıldız yaparak, Cumhuriyetin 100. yılını kutladılar. Belediye Başkanı Recep Gürkan, çalışmaları için teşekkür etti.

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan belediye işçileri, dökülen yapraklarla "100" rakamı ile ay ve yıldız yaparak, Cumhuriyetin 100. yılını kutladılar. Belediye emekçilerine böyle güzel bir çalışmaya imza attıkları için teşekkür eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bir sonbaharı, bir ülkenin ilkbaharı yapan Ata'mıza minnetle. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun" dedi.

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan belediye işçileri, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir çalışmaya imza attılar. Belediye çalışanları, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Cumhuriyet Parkı'nda dökülen sonbahar yapraklarını bir araya getirdi. Belediye çalışanları daha sonra topraladıkları bu yapraklarla Cumhuriyetin 100. yılını simgeleyen 100 rakamını, altına da ay ve yıldız görselini yaptılar.

Bu güzel çalışma ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan belediye çalışanları, "Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları için arkadaşlarımızla birlikte yaprakları toplayarak, ay ve yıldız yaptık. Tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Belediye personeline böyle güzel bir çalışmaya imza attıkları için teşekkür eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de 7'den 70'e Cumhuriyet coşkusu yaşandığını söyledi. Gürkan, "Bir sonbaharı, bir ülkenin ilkbaharı yapan Ata'mıza minnetle. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutluyor, bize bu toprakları vatan yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. İlelebet Cumhuriyet" dedi.