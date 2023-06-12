Eber Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü, son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış yaşadı. Göldeki doluluk oranı yüzde 5 ile 10 oranında artarken, su tasarrufuna gidilmesi gerektiği belirtildi. Eber Gölü, birçok endemik bitki ve hayvan popülasyonunu barındırıyor.

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Bundan önceki yıllardaki seviyenin biraz daha üzerinde doluluğu var. Bunu da yağışların etkisi olarak ifade edebiliriz" dedi.

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içinde yer alan Eber Gölü, birçok endemik bitkiyi ve hayvan popülasyonunu barındırıyor. Tektonik kökenli son buzul çağı göllerinden Eber'de vahşi tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle önceki yıllarda su seviyesinde önemli ölçüde azalma yaşandı. Ulusal öneme sahip sulak alanlardan biri olan, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olarak nitelendirilen Eber Gölü, bu yılki yağışlarla geçen seneki doluluk oranını yakaladı. Doluluk oranı yüzde 5 ile 10 oranında artan Eber Gölü'nde, buna rağmen su tasarrufuna gidilmesi gerekiyor.

AKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Ozan Burhan Türker de gölde birçok canlı gördüklerini, özellikle flamingoların çok dikkatlerini çektiğini belirterek, "İzlerken bile bizi heyecanlandırdı. Sürü halinde uçuyorlardı. Flamingoları bu kadar yakından göreceğimi düşünmüyordum. Eber Gölü ve hocamız bize bu fırsatı tanıdı" diye konuştu.