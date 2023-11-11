Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Düzce'de çekici ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İhsan Süzer idaresindeki 60 AY 470 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Yola savrulan otomobile aynı yönde ilerleyen Akif Karagöz idaresindeki 06 KYD 42 plakalı otomobil ve Murat Bülbül idaresindeki 41 ET 721 plakalı çekici çarptı.

Kazada bariyere çarpan aracın sürücüsü İhsan Süzer olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Melisa Süzer, Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada diğer sürücüler Murat Bülbül, Akif Karagöz, araçlarda bulunan Sema, Hatice ve Bünyamin Karagöz ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulanslara alınan yaralılar Sakarya Hendek Devlet, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden İhsan Süzer'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.