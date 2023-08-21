Düzce'de tarım aracı kaza yaptı, 4 kişi yaralandı
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde seyir halinde olan bir tarım aracı, bahçe duvarına çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bahçe duvarına çarpan tarım aracındaki 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde seyreden "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, 503. Sokak'ta rampadan inerken kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, tarım aracındaki Özkan Y, Safiye Y, Berra K. ve Muhammed Arda Ş. yaralandı.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada aracın fındık bahçesinde çalışanları ilçe merkezine taşıdığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Yaşam