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Düzce'de mutfak tüpünden kaynaklanan yangında ev sahibi yaralandı

Düzce'de Otluoğlu köyünde bulunan bir evin mutfak kısmında çıkan yangında ev sahibi Yusuf Çakmak elinden yaralandı. Yangın, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.