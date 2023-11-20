Düzce'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz yaylasında yoğun kar yağışının ardından mahsur kalan 13 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin 10 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda meydana geldi. Cumartesi günü Kardüz yaylasına gezmeye giden 6 kişi geceyi yaylada geçirdikten sonra pazar günü öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Bir eve sığınan 6 kişinin ihbarı üzerine Düzce Valiliği koordinesinde bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD, UMKE ve jandarma kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler 6 kişiyi kurtarma çalışması yaparken aynı anda 7 kişinin daha yaylada mahsur kaldığı ihbarı geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma ve kar küreme çalışması başlattı. 10 saat süren çalışma sonrası bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri mahsur kalan 13 kişiyi kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan 13 kişiden yaylacı olan 7 kişi evlerine gönderilirken bölgeye gezmeye giden 6 kişi ise Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yaylacıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.