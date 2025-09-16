Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü

İstanbul'da yaz aylarında yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, barajlardaki su seviyelerini kritik seviyelere düşürdü. İSKİ verilerine göre, 15 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü.

ÖMERLİ BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 27

Kentte içme suyunun en önemli kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 27'ye kadar geriledi. Havadan çekilen görüntülerde, baraj kıyılarında suyun metrelerce çekildiği ve geniş alanların kuruduğu görüldü.

DİĞER BARAJLARDA DA DÜŞÜŞ VAR

Elmalı Barajı'nda doluluk yüzde 55,68, Darlık'ta yüzde 47, Terkos'ta yüzde 40, Alibey'de yüzde 21, Kazandere'de ise sadece yüzde 8 olarak kaydedildi. İSKİ verilerine göre son bir ayda barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 azaldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER TEHLİKEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ömerli Barajı'nın havadan çekilen görüntüleri, İstanbul'un su kaynaklarında yaşanan çekilmeyi net şekilde ortaya koyarken, uzmanlar kentte su tasarrufunun her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguluyor.

İşte havadan çekilen fotoğraflar;