'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

Türkiye'de uzun süredir kahverengi kokarca böceği kabusu yaşanıyor. Özellikle Karadeniz'i istila eden ve evlere giren kokarca böceği büyük rahatsızlık yaratıyor. Tarım alanlarına ciddi zararlar veren kokarca böceği İstanbul'da da görüldü.

TARIM ALANLARINA CİDDİ ZARARLAR VERDİ

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" olarak anılan kahverengi kokarca, özellikle Sakarya, Samsun, Trabzon, Giresun ve çevre illerde evleri ve tarım alanlarını istila eden böcek, hem vatandaşları hem de üreticileri tedirgin etti. Son haftalarda Karadeniz Bölgesi'nden Marmara'ya kadar yayılan kahverengi kokarca, evlerin yanı sıra fındık, mısır ve meyve bahçelerinde ciddi zararlara neden oluyor.

İSTANBUL'DA DA GÖRÜLDÜ

Asya kökenli kahverengi kokarca böceği Karadeniz'de tarım alanlarına zarar vermesinin ardından İstanbul'da da ortaya çıktı. Üsküdar'da bir vatandaşın çektiği görüntülerde böceğin eve girmeye çalıştığı görüldü.