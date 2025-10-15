Haberler

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü

'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü
Son günlerde Doğu Karadeniz'i istila eden ve Marmara'ya da yayılan kahverengi kokarca böceği İstanbul'da da yayılmaya başladı. Üsküdar'da çekilen görüntülerde kahverengi kokarcanın bir evin camında içeriye girmeye çalıştığı görüldü.

Türkiye'de uzun süredir kahverengi kokarca böceği kabusu yaşanıyor. Özellikle Karadeniz'i istila eden ve evlere giren kokarca böceği büyük rahatsızlık yaratıyor. Tarım alanlarına ciddi zararlar veren kokarca böceği İstanbul'da da görüldü.

TARIM ALANLARINA CİDDİ ZARARLAR VERDİ

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" olarak anılan kahverengi kokarca, özellikle Sakarya, Samsun, Trabzon, Giresun ve çevre illerde evleri ve tarım alanlarını istila eden böcek, hem vatandaşları hem de üreticileri tedirgin etti. Son haftalarda Karadeniz Bölgesi'nden Marmara'ya kadar yayılan kahverengi kokarca, evlerin yanı sıra fındık, mısır ve meyve bahçelerinde ciddi zararlara neden oluyor.

'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

İSTANBUL'DA DA GÖRÜLDÜ

Asya kökenli kahverengi kokarca böceği Karadeniz'de tarım alanlarına zarar vermesinin ardından İstanbul'da da ortaya çıktı. Üsküdar'da bir vatandaşın çektiği görüntülerde böceğin eve girmeye çalıştığı görüldü.

'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da da görüldü

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErdinç erbay:

Nasıl bir ülke olduk her gün hava spreylenir baş ağrısı öksürme eklem ağrıları...Yetmedi uçaklardan atılan böcekler

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yapmayın işte atmayın şu zehiri ortaya

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgül Özcan:

bu böcek 2019 dan beri istanbulda var zaten, neyin kafasını yaşıyorsunuz siz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdulah Kul:

Yıllardan beri gittiğim tarlamda ilk defabu böceklekarşılaştım. Bez salıncağı açtığımda bu böceklerden 20 yakın oldugunu gördüm. Bursa Nilüfer

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
