Dünyanın en yaşlı insanı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan 115 yaşındaki Ethel Caterham, 'dünyanın en yaşlı kadını' ve 'yaşayan en yaşlı insan' ünvanlarını kazandı.

ÜNVANA ULAŞAN EN GENÇ İNSAN

Brezilyalı Inah Canabarro Lucas'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu ünvanları devralan Ethel, son 12 yılda bu ünvana ulaşan en genç kişi oldu.

UZUN YAŞAMININ SIRRINI VERDİ

Uzun yaşamının sırrı sorulan Ethel Caterham, "Asla kimseyle tartışmamak, dinlerim ve istediğimi yaparım" cevabını vermiştir.

"İYİ BİR FİNCAN ÇAY VE BOLCA GÜLÜMSEME"

Ethel'i 'her zaman neşeli ve hayata bağlı' biri olarak tanımlayan komşuları ise uzun yaşamının sırrının 'iyi bir fincan çay ve bolca gülümseme' olduğuna inanıyor.