Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi kedi Pugsley Addams, 'dünyanın en uzun kuyruklu kedisi' ünvanını kazandı.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Pugsley'nin sahibinin kedisinin kuyruğunun diğer kedilere kıyasla uzun olduğunu fark ederek başvuruda bulunduğu ifade edildi. Yapılan resmi ölçümün ardından Pugsley'nin kuyruk rekoru tescillendi.

46,99 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Pugsley'nin kuyruğu, yapılan ölçümde 46,99 santimetre olarak kaydedildi.