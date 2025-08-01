"Dünyanın en lezzetli dondurmaları" listesinde zirve Türkiye'nin

'Dünyanın en lezzetli dondurmaları' listesinde zirve Türkiye'nin
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Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın en lezzetli dondurmaları" listesini açıkladı. 50 ülkeyi geride bırakan Türkiye, Kahramanmaraş dövme dondurmasıyla zirvede yer aldı.

Dünya mutfakları ve yöresel lezzetler konusunda otorite kabul edilen gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın en lezzetli dondurmaları" listesini açıkladı. 50 ülkenin yer aldığı listede Türkiye, birinci sıraya yerleşerek zirvenin sahibi oldu.

KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI ZİRVEDE

Türkiye, listenin ilk sırasında Kahramanmaraş dövme dondurması ile yer aldı. Kahramanmaraş'ı ABD'den Frozen Custard ve İtalya'dan Fıstıklı Gelato (Gelato al pistacchio) izledi. Böylece Türkiye, dondurma kültüründeki zenginliği ve geleneksel lezzetiyle 49 ülkeyi geride bıraktı.

'Dünyanın en lezzetli dondurmaları' listesinde zirve Türkiye'nin

İşte dünyanın en lezzetli 10 dondurması:

1- Kahramanmaraş dondurması – Kahramanmaraş, Türkiye

2- Frozen custard – Wisconsin, ABD

3- Gelato al pistacchio – İtalya

4- Clotted cream ice cream – Cornwall, İngiltere

5- Kulfi – Delhi, Hindistan

6- Limber – Puerto Rico

7- Affogato – İtalya

8- Brownie Sundae – ABD

9- Sorbetes – Filipinler

10- Gelato alla nocciola – İtalya

KAHRAMANMARAŞ DONDURMASININ FARKI NE?

Kahramanmaraş dondurması, sadece lezzetiyle değil, dokusu ve sunumuyla da dünyanın dört bir yanında tanınıyor. Keçi sütü, salep ve doğal şekerle yapılan bu dondurma, dövülerek hazırlanıyor. Bu yöntem sayesinde hem yoğun kıvamlı hem de uzun süre erimeyen bir yapıya sahip oluyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen Maraş dondurması, tahta kaşıkla kesilebilecek kadar sert ve elastik yapısıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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'Dünyanın en lezzetli dondurmaları' listesinde zirve Türkiye'nin

"Dünyanın en lezzetli dondurmaları" belli oldu! Zirve şaşırtmadı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Yunanistan'ın maraşi dondurması yok listede

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türk yoğurdunu yunan yoğurdu diye türk olduğunu fazla olmasada iddia eden biri chobanı markasıyla satıyor

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